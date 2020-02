Premier: il City torna a vincere, 2-0 al West Ham

ROMA, 19 FEB - Il Manchester City prova a dimenticare la sentenza choc dell'Uefa, che lo esclude per due anni dalla Champions League, tornando alla vittoria in campionato nel posticipo ella 26/a giornata. La squadra di Pep Guardiola, reduce anche dalla sconfitta in casa del Tottenham, batte 2-0 il West Ham e consolida il secondo posto portandosi a quota 54 punti, comunque a -22 dal Liverpool capolista. Le reti, una per tempo, portano la firma di Rodri e De Bruyne e condannano la squadra londinese a restare al terz'ultimo posto. (ANSA).