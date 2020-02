Test F1: Mercedes top prima giornata, 11/o tempo Leclerc

ROMA, 19 FEB - La Mercedes firma la prima giornata di test della Formula 1 a Barcellona, sul circuito del Montmelò, in vista della nuova stagione. Il miglior tempo, al volante della M11, l'ha segnato il campione del mondo Lewis Hamilton, unico a scendere sotto il muro dell'1'17'', per 24 millesimi, davanti al compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1'17''313, crono che era il migliore della mattinata). La Ferrari ha girato a lungo, con il solo Charles Leclerc, chiudendo all'11/o posto nella classifica dei tempi (1'18''289). Quarto tempo, invece, per l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'17''516), che ha compiuto 168 giri sulla pista catalana, risultando il più impegnato nella giornata davanti a Carlos Sainz con la McLaren (161 tornate) e a Leclerc (132). Oltre 170 giri hanno coperto, insieme, i due piloti della Mercedes. Ultimo tempo per Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo, che ha completato 79 tornate. (ANSA).