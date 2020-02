E.League: Thorup "Gent all'attacco per sorprendere la Roma

ROMA, 19 FEB - "Dobbiamo fare quello che ci riesce meglio, giocare all'attacco, cercare di segnare per provare a realizzare una sorpresa che magari nessuno si attende ovvero superare il turno". Jess Thorup sogna lo sgambetto alla Roma nei 16/mi di finale di Europa League. Il tecnico del Gent riconosce la qualità dell'avversario, studiato anche da vicino. "Basta dare un'occhiata alla storia della Roma per rendersi contro che affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa sebbene adesso non stia attraversando un bel momento" sottolinea, rivelando di aver visto di recente "diverse partite della Roma, compresa l'ultima a Bergamo dove ero presente sugli spalti. La sensazione è quella di una squadra che ha perso fiducia". (ANSA).