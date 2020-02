Golf: Puerto Rico Open con gli azzurri Pavan e Geminiani

ROMA, 18 FEB - Sorprese azzurre al Puerto Rico Open, torneo del PGA Tour di golf. A Rio Grande (20-23 febbraio) al fianco dell'inglese Ian Poulter ("Mr. Ryder Cup") e del norvegese Viktor Hovland, nuova stella del massimo circuito americano, ci saranno anche due golfisti italiani: Andrea Pavan e Domenico Geminiani, talento smarrito del green tricolore. Dopo un avvio di stagione sottotono Pavan, tra gli azzurri più positivi del 2019, è chiamato al riscatto in un torneo che vedrà in campo - sul percorso del Coco Beach Golf & CC - nessun big, tutti impegnati nel WGC-Mexico Championship, primo evento 2020 del mini-circuito mondiale. Insieme a Pavan ecco dunque Geminiani, 23enne nato a Fort de France (Martinica) che il 27 novembre 2012 ha ottenuto il primo successo da professionista a 16 anni imponendosi nel Ritz-Carlton Series, torneo del West Florida Tour. Dagli exploit alle difficoltà con Geminiani che si prepara a giocare per la terza volta in carriera (l'esordio nel 2016 all'Ohl Classic at Mayakoba a Playa del Carmen in Messico) sul massimo circuito americano. In un torneo che vede tra i favoriti, oltre a Poulter e Hovland, anche lo svedese Alex Noren, il tailandese Kiradech Aphibarnrat, il danese Lucas Bjerregaard, l'inglese Tom Lewis e il venezuelano Jhonattan Vegas. Difende il suo unico titolo sul PGA Tour lo statunitense (ma nato in Francia a Marsiglia) Martin Trainer. Il montepremi è di 3.000.000 di dollari. (ANSA).