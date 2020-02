Juve: Chiellini "è finito il brutto, comincia il difficile"

ROMA, 16 FEB - "Il brutto è passato, ma ora comincia la parte difficile. I miei compagni stanno facendo molto bene, io cercherò di dare una mano e intanto migliorare piano piano per tornare al top", Così il capitano della Juve, Giorgio Chiellini, commenta a caldo il suo ritorno in campo a sei mesi dall'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori da inizio campionato. "Ritrovo la Juve prima in classifica, ringrazio i miei compagni per questi lungo periodo - ha aggiunto Chiellini ai microfoni Sky Sport -. Io spero di portare entusiasmo in questo momento duro, ora ci aspetta un mese pieno di impegni delicati prima della sosta". (ANSA).