Ciclismo: Ciccone vince Trofeo Laigueglia

ROMA, 16 FEB - Giulio Ciccone, abruzzese della Trek Segafredo (la stessa squadra di Nibali e del campione del mondo Pedersen), oggi in gara con la maglia azzurra della Nazionale, ha vinto per distacco il Trofeo Laigueglia con un'azione sull'ultimo passaggio a Colla Micheri, dove ha fatto il vuoto. Prima dell'iniziativa del vincitore, c'era stata un'iniziativa a 33 km dal traguardo, al termine della quale erano rimasti in quattro: Rosa, Ciccone, Tizza e Grmay. Poi Rosa ha provato l'allungo, ma è stato Ciccone, con una classica azione in contropiede, ad involarsi verso il successo. (ANSA).