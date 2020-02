Pugilato: Mondiale supermedi Ibf; Plant conserva il titolo

(ANSA-AFP) - NASHVILLE (USA), 16 FEB - Lo statunitense Caleb Plant ha conservato il titolo mondiale dei supermedi versione Ibf battendo per Ko tecnico alla 10/a ripresa lo sfidante tedesco Vincent Feigenbutz. Per il pugile del Tennessee, che ha dominato il match, è stata la 20/a vittoria in altrettanti incontri da professionista. Per Feigenbutz, che ha riportato la frattura del setto nasale nel corso del nono round, è stata la terza sconfitta della carriera. (ANSA-AFP).