Lotta: Europei; Chamizo in finale 74 kg

ROMA, 15 FEB - Sempre più emozionante lo spettacolo degli Europei di Lotta al PalaPellicone di Ostia. Oggi l'azzurro Frank Chamizo, in gara nella categoria dei 74 kg, non ha lesinato spettacolo e ha cominciato i fuochi di artificio battendo il due volte campione europeo e bronzo a Rio 2016 Soner Demirtas. L'azzurro di origine cubana e il turco si sono trovati opposti nella prima fase eliminatoria, ed è stato un incontro equilibrato in cui Chamizo ha sfoggiato la sua grande difesa e la sorprendente velocità nell'attacco che, nonostante la maestria di Demirtas, gli hanno fruttato il 6-4 della vittoria. I successivi incontri sono stati in discesa per Frank che ha schienato l'azero Gadzhiyen e bloccato con un secco 8-0 il moldavo Borzin. In semifinale ad attenderlo c'era l'ungherese di origini russe Murad Kuramagomedov che nulla ha potuto contro il fuoriclasse azzurro: 6-0 per Chamizo, che così ha conquistato la finale che può portarlo al quarto titolo europeo, di cui i primi 3 in 3 categorie di peso diverse (2016 nei 65 kg, 2017 nei 70 e 2019 nei 74). Appuntamento a domani, a partire dalle ore 18, per la sfida per loro tra l'azzurro e il russo Magromedas Gazimagomedov. (ANSA).