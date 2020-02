F1: Mercedes; Hamilton prova la nuova W11, "un buon inizio"

ROMA, 14 FEB - "Un buon inizio". Così Lewis Hamilton ha definito i suoi primi giri sulla nuova Mercedes W11, compiuti oggi sul circuito britannico di Silverstone "Tutto è andato bene, le sensazioni sono buone", ha affermato in un video pubblicato su Instagram. "Non sapremo davvero prima dei test invernali quanto è buona questa macchina, quanto abbiamo progredito - ha continuato il britannico - ma non siamo così lontani dal nostro livello di Abu Dhabi (ultimo Gp 2019, che vinse, ndr), quindi è un buon inizio ". Simili le valutazioni del compagno di squadra Valtteri Bottas, che era stato il primo a testare la monoposto sul circuito inglese nel limite dei 100 km previsti dai regolamenti per il cosiddetto "filming day": "La mia prima sensazione è buona. Tutto ha funzionato bene, è un inizio. Ad ora, non ci sono problemi con la macchina", ha scritto su Twitter. (ANSA).