Euro 2020: richieste biglietti da record, oltre 28 milioni

ROMA, 14 FEB - Sono oltre 28 milioni le richieste di biglietti per Euro 2020, il primo torneo che si giocherà dal 12 giugno al 12 luglio in dodici città del Vecchio Continente, tra cui Roma. E' un record che doppia i risultati relativi all'ultima edizione, di Francia 2016. Nella fase di vendita riservata ai tifosi delle nazionali qualificate - sottolinea la Figc riportando dati pubblicati dall'Uefa -, lo scorso dicembre, sono state richiesti 8.977.427 biglietti, oltre il triplo di quelli chiesti nella stessa "finestra" di vendita di quattro anni fa. Se si sommano i dati della precedente fase di vendita generale (dal 12 giugno al 12 luglio), in cui ci furono 19,3 milioni di richieste, la cifra complessiva di 28,3 milioni di richieste di biglietti - a fronte di 2,5 milioni disponibili per il pubblico - non ha precedenti. Anche i tifosi dell'Italia si sono attivati, in particolare per la sfida con la Turchia, la gara inaugurale in programma venerdì 12 giugno allo Stadio Olimpico. Ma gli amanti della nazionale non faranno mancare il loro apporto anche nelle gare contro Svizzera e Galles, in calendario il 17 giugno e il 21 giugno. (ANSA).