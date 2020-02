Golf: PGA Tour, da McIlroy a Koepka, omaggio a Bryant

ROMA, 14 FEB - In California i big del golf mondiale celebrano Kobe Bryant. Al Genesis Invitational, torneo del PGA Tour, Rory McIlroy, numero 1 del world ranking, è sceso in campo con una sacca personalizzata con su scritto "Mamba Mentality". La stessa frase è stata utilizzata da Brooks Koepka, al 2/o posto nelle classifiche mondiali, che ha fatto personalizzare le sue scarpe. Sotto al tallone destro la scritta "Mamba", sotto quella sinistra la parola "Mentality". Mentre quelle di Justin Thomas, colorate di giallo e viola come i Lakers, raffigurano Bryant in volo verso il canestro. Anche il massimo circuito americano ha omaggiato Kobe dedicandogli la buca 8 del Riviera CC, teatro del Genesis Invitational. (ANSA).