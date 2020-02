F1: team Renault si presenta a Parigi, senza auto

ROMA, 12 FEB - Una vettura tutta nera, e mostrata solo con una serie di foto in 3D, è quanto ha proposto il team Renault per la presentazione della Rs20, la monoposto per il prossimo campionato di Formula 1, organizzata presso l'Atelier Renault sugli Champs-Elysees, a Parigi. Era al completo invece la squadra piloti, con l'australiano Daniel Ricciardo e il nuovo arrivato Esteban Ocon, oltre al test driver. il cinese Guanyu Zhou che prima di approdare in Renault ha fatto a lungo parte della Ferrari Academy. "Affrontiamo questa nuova stagione con umiltà e ambizione - ha affermato il team principal, Cyril Abiteboul -. Dobbiamo ritrovare la fiducia e rafforzare lo spirito di squadra per ottenere il meglio da tutti, massimizzando le nostre chance in tutte le gare di questa stagione lunga e impegnativa. "È molto emozionante essere qui ma non vedo l'ora di provare la nuova auto a Barcellona - ha detto invece Ocon -, mi sento pronto per la sfida. Il design della nuova Rs20 è entusiasmante, e il prossimo passo sarà quello di capire che sensazioni ci darà al volante". (ANSA).