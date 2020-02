F1: ecco la nuova Red Bull, primi chilometri con Verstappen

ROMA, 12 FEB - Il giorno dopo la Ferrari, oggi è stata la volta della Red Bull presentare la nuova monoposto per la stagione 2020, la RB16. Il team anglo-austriaco ha deciso di fare esordire l'auto in pista a Silverstone per un 'filming day' alla guida di Max Verstappen. Dalle immagini diffuse, la monoposto mostra una livrea quasi identica a quella dell'anno scorso e poche differenze dal punto di vista aerodinamico, mentre si annunciano notevoli migliorie al propulsore Honda, che per il secondo anno motorizza la vettura di Milton Keynes. Oggi Verstappen, che un mese fa ha firmato un ricco rinnovo di contratto fino al 2023, percorrerà qualche decina di chilometri, mentre l'altro pilota, il confermato Alexander Albon, farà il suo debutto al volante durante i test pre-stagionali a Barcellona. (ANSA).