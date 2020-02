Szczesny rinnova, alla Juventus fino al 2024

TORINO, 11 FEB - Juventus e Wojciech Szczesny insieme fino al 30 giugno 2024. Il club bianconero e il portiere, arrivato sotto la Mole nella stagione 2017-2018, hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Il portiere ex Arsenal e Roma ha disputato fino a oggi 84 partite in bianconero, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Szczesny è il miglior portiere della storia della Juventus nel rapporto tra clean sheet, match senza subire gol, e le partite disputate, attualmente al 46%. (ANSA).