Calcio: Mancini, soddisfatti da Euro 2020 solo se vinciamo

ROMA, FEB 10 - "Saremo soddisfatti solo se vinceremo l'Europeo: è da troppo tempo che non lo vinciamo": Roberto Mancini alza il tiro delle ambizioni azzurre, in vista di Euro 2020. L'ottimismo dopo la qualificazione record non e' nuovo, ma mai il ct dell'Italia era stato cosi' esplicito al proposito. "Abbiamo cominciato da subito a far questo tipo di gioco, con costruzione dal basso e controllo della palla, perché era quello che volevamo e avevamo giocatori con queste caratteristiche", ha detto Mancini, ospite nella notte di Sky per il dopo-derby di Milano. (SEGUE)