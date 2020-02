Calcio: Inter; Lukaku esulta, c'e' un nuovo re a Milano

MILANO, FEB 10 - "C'e' un nuovo re in città": Romelu Lukaku festeggia cosi', con un tweet nella notte, la vittoria in rimonta nel derby della sua Inter, sulla quale ha messo la firma con il gol del 4-2 nei minuti finali. L'attaccante belga posta sul suo profilo social la foto dell'esultanza, la maglia tolta e fatta indossare alla bandierina, alzata come uno scettro (ANSA).