Scherma; Cdm fioretto a Torino,Alice Volpi 3/a, Foconi è 5/o

TORINO, FEB 9 - TORINO - E' Alice Volpi a portare l'Italia sul podio del Grand Prix Fie Trofeo Inalpi di fioretto, prova di Coppa del mondo svoltasi sulle pedane del Pala Alpitour di Torino e conclusosi con i successi della francese Ysaora Thibus e dello statunitense Gerek Meinhardt. La poliziotta senese è stata l'unica portacolori del fioretto italiano a salire sul podio torinese, andando ad occupare la terza posizione. A fermare la corsa dell'azzurra è stata la statunitense Lee Kiefer che si è imposta in rimonta per 15-14. La Volpi era giunta in semifinale dopo aver vinto il match dei quarti di finale contro la russa Anastasiia Ivanova per 15-7. In precedenza l'iridata 2018 aveva staccato il pass per i quarti grazie alla vittoria nel derby contro Camilla Mancini per 15-13,. "Purtroppo ho avuto un black out mentale quando ero in vantaggio per 8-2 - ha commentato Alice Volpi con riferimento alla sconfitta in semifinale - e la Kiefer è stata brava ad approfittarne. Farò tesoro di questa lezione e anche di quelle che sono le tensioni di una gara importante come questa, soprattutto in vista della mia prima Olimpiade. Grazie al pubblico di Torino per il supporto". Si fermano ai piedi del podio Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca, sconfitte nei quarti rispettivamente dalla Thibus per 15-13 e dalla Kiefer per 15-6. Nella gara di fioretto maschile è stato Alessio Foconi il migliore degli azzurri. L'iridato 2018 si ferma ai piedi del podio, concludendo al quinto posto, dopo la battuta d'arresto (15-9) nei quarti di finale contro l'americano Alexander Massialas. Nella finale 'derby' fra statunitensi Meinhardt ha avuto la meglio su. Massialas per 15-8. (ANSA).