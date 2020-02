6 Nazioni: Francia-Italia 33-17,azzurri 24/a sconfitta

PARIGI, FEB 9 - La Francia ha battuto l'Italia per 35-22 (23-10) in una partita del secondo turno del 6 Nazioni. Per gli azzurri, che oggi hanno incassato cinque mete da Thomas, Ollivon, Alldritt, Ntamack e Serin, segnandone tre con Minozzi, Zani e Bellini, è la 24/a sconfitta consecutiva del torneo, dove non vincono dal 2015. (ANSA).