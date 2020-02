Judo: olimpionico Riner perde per prima volta dopo 9 anni

(ANSA-AFP) - PARIGI, FEB 9 - Colpo di scena nel judo. Il due volte oro olimpico Teddy Riner, 'leggenda' dello sport francese, è stato sconfitto per la prima volta dopo nove anni. E' successo nel terzo turno del torneo di Parigi, che assegna punti anche in chiave qualificazioni a Tokyo 2020. A battere, per ippon, Riner è stato il numero 2 del mondo, il giapponese Kokoro Kageura. Riner, che in carriera ha vinto anche 10 titoli mondiali (8 nella categoria +100 kg, e due in quella 'ogni peso') veniva da una striscia positiva di 154 combattimenti tutti vinti. L'ultima volta che era stato sconfitto, dall'altro giapponese Daiki Kamikawa, era stata il 13 settembre del 2010, in una finale iridata. Ai Giochi di Tokyo il 30enne Riner, che dopo il successo olimpico di Rio è rimasto lontano dal tatami per quasi due anni, tenterà di diventare il secondo judoka della storia a vincere tre ori olimpici: finora c'è riuscito solo il giapponese Tadahiro Nomura, olimpionico dei pesi leggeri nel 1996, 2000 e 2004. (ANSA-AFP).