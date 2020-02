Golf: AT&T, testa a testa Taylor-Mickelson

ROMA, 09 FEB - Nick Taylor per tornare al successo 63 mesi dopo l'ultima volta e prendersi il secondo titolo in carriera sul PGA Tour. Il leggendario Phil Mickelson per scrivere una nuova pagina storica del torneo e festeggiare la sesta impresa nella rassegna, la seconda consecutiva. In California l'AT&T Pebble Beach Pro-Am (un pro e un dilettante) è pronto a regalare un finale entusiasmante. Tra gli eventi 2020 più attesi del massimo circuito americano, mette in scena un testa a testa tra il canadese e il mancino di San Diego. Taylor con un totale di 198 (-17) nel moving day ha conservato la leadership della classifica con un solo colpo di vantaggio su Mickelson, 2/o con 199 (-16). Motivazioni diverse per i due players. Il 31enne di Winnipeg insegue un exploit che manca dal 9 novembre 2014 (Senderson Farms). Mentre "Lefty" sogna il back-to-back per confermarsi l'assoluto dominatore di un torneo show. Tra i due pretendenti occhio a Jason Day. L'australiano, ex numero 1 mondiale, è 3/o (201, -14) con possibilità di sorpasso. Niente da fare per Dustin Johnson, 7/o (206, -9) e troppo distante dal leader. Chance sprecata anche per Patrick Cantlay, 12/o con 207 (-8), che a Pebble Beach, teatro dell'US Open 2019, ha giocato la sua prima gara all'età di 12 anni. E ora il rush finale con tre pretendenti al titolo in un evento che mette in palio un montepremi complessivo di 7.800.000 dollari. (ANSA).