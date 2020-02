Commisso "ringrazio tifosi viola, peccato per il ko"

FIRENZE, 08 FEB - Il presidente viola, Rocco Commisso, nonostante la sconfitta ha voluto ringraziate i tifosi per il loro sostegno alla squadra ma non solo (vedi le recenti polemiche sulle direzioni arbitrali e la polemica con Gasperini dopo la gara di Coppa Italia): "I miei tifosi, in questi giorni sono stati i numeri uno. Abbiamo una tifoseria fenomenale - ha detto - ma sono dispiaciuto per oggi perché la squadra ha fatto un buon primo tempo. In Coppa abbiamo battuto l'Atalanta con dieci uomini, oggi non è andata così. Contro il Bologna abbiamo subito un gol nel finale, con la Juve sappiamo come è andata". La nuova sconfitta, terza in dieci giorni, è spiegata da Iachini con un problema dei viola a giocare davanti al proprio pubblico: "Abbiamo fatto diversi errori tecnici in uscita. Fuori casa i ragazzi sono più sereni - ha sottolineato il tecnico -. Oggi abbiamo sbagliato sotto l'aspetto tecnico, abbiamo perso troppi palloni e per questo non siamo stati pericolosi. I tifosi ci sono sempre vicini e quindi dovremmo avere più tranquillità e personalità per poter andare a fare le nostre giocate ma paradossalmente l'alta pressione non lascia serenità. Fuori casa abbiamo fatto grandi gare contro squadre molto forti. Dobbiamo essere più bravi sotto l'aspetto della crescita e della personalità. Dopo il 2-1 sono venute meno le forze per andare ad accompagnare l'azione". (ANSA).