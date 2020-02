Serie A: Fiorentina-Atalanta 1-2

ROMA, FEB 8 - Atalanta batte Fiorentina 2-1 (0-1) in un anticipo della 23ma giornata di Serie A, disputato al Franchi di Firenze. I bergamaschi grazie ai gol nella ripresa di Zapata (49') e Malinowskiy (72') ribaltano il vantaggio viola firmato da Chiesa nel primo tempo (32'). Vittoria importante in chiave Champions per l'Atalante che si porta a +3 punti dalla Roma in vista dello scontro diretto nella prossima giornata a Bergamo. (ANSA).