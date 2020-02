Atletica: Larissa Iapichino ancora record,6.40 lungo indoor

ANCONA, FEB 8 - Un altro record per Larissa Iapichino. Ad Ancona, nella giornata inaugurale dei Campionati italiani juniores e promesse indoor, l'azzurra del salto in lungo migliora il primato italiano under 20 al coperto con la misura di 6,40, aggiungendo quattro centimetri alla prestazione realizzata due anni fa a Padova (6,36 il 28 gennaio 2018). Per la campionessa europea di categoria l'acuto arriva al termine della gara, con il sesto e ultimo tentativo: diventa così la capolista mondiale under 20 dell'anno. La 17enne dell'Atletica Firenze Marathon cresce nettamente rispetto all'esordio stagionale di Karlsruhe (6,22 una settimana fa) e si avvicina al suo primato all'aperto di 6,64 realizzato nella scorsa estate ad Agropoli. In carriera ha fatto meglio solo in quell'occasione e poi agli Europei under 20 di Boras, dove è riuscita a sconfiggere avversarie di due anni più grandi, con 6,50 in qualificazione e 6,58 in finale. La doppia figlia d'arte (di papà Gianni e mamma Fiona May, due titoli mondiali e due argenti olimpici nel lungo) oggi va subito in testa con 6,24 replicato al secondo salto, prima di incrementare a 6,25 nel quarto turno e di mettere a segno l'exploit finale (serie completa: 6,24-6,24-5,85-6,25-6,08-6,40) nella stagione dei Mondiali under 20 di Nairobi (Kenya, 7-12 luglio). Al secondo posto Arianna Battistella (Atl. Vicentina). (ANSA).