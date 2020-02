Basket: Eurolega; Barcellona-Milano 84-80

MILANO, 07 FEB - L'Ax Milano illude e si illude a Barcellona prima di cadere 84-80 sotto le triple di un indemoniato Delaney (26, 9 rimbalzi e 5 rimbalzi). L'Olimpia spreca i 12 punti di vantaggio immagazzinati con un sontuoso secondo periodo (un parziale da 28-13) e prosegue nella striscia negativa lontana dal Forum: la vittoria esterna in Eurolega manca dal 29 ottobre scorso. Il discorso playoff si complica: al momento Milano - quattro ko nelle ultime cinque - sarebbe fuori dalle otto per lo scontro diretto a sfavore contro il Fenerbahce. Milano può crogiolarsi nei rimpianti: l'8/14 ai liberi in una partita punto a punto è un delitto. Non basta la prova dell'ex Real Madrid Rodriguez (14 e 5 assist) e la continua crescita di Tarczewski (al limite della doppia doppia, 13 e 9 rimbalzi). La squadra di Messina, ora, deve necessariamente invertire la rotta. I playoff non aspettano. (ANSA).