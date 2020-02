Golf: Vic Open, Sagstrom vola, Molinaro eliminata

ROMA, 07 FEB - L'ISPS Handa Vic Open sale di colpi. A Victoria, nel torneo LPGA Tour, Madalene Sagstrom con un parziale di 67 su un totale di -13 colpi, è rimasta da sola al comando della classifica. A metà gara la golfista svedese è tallonata dall'americana Ally McDonald, 2/a con -12. In Australia passo indietro per Haley Moore che, dopo lo show del primo round, è passata dalla 3/a alla 11/a piazza (-8). Rimonta super per l'australiana Minjee Lee, da 28/a a 6/a con -9. Niente da fare per Giulia Molinaro. La 29enne veneta, 95/a con +1, non riesce a superare il taglio. Seconda eliminazione 2020 per l'azzurra. Nella versione maschile del torneo dell'European Tour il francese Robin Sciot-Siegrist vola in testa (-14) e guida il leaderboard con due colpi di vantaggio sull'australiano Travis Smyth, 2/o con -12. Mentre lo spagnolo Alejandro Canizares è scivolato dalla 1/a alla 7/a posizione (-10). Delude il cinese Haotong Li, solo 73/o (-4). (ANSA).