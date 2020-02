Calcio: Atalanta; Gosens, a Firenze per riscatto C.Italia

BERGAMO, 06 FEB - "Con la Fiorentina in Coppa Italia siamo usciti male e sabato in campionato dobbiamo riscattarci". Robin Gosens è consapevole che il mese di febbraio sarà decisivo per l'Atalanta, attesa anche al palcoscenico europeo: "Il 19 febbraio c'è l'ottavo di finale di andata col Valencia, un appuntamento importante. Ma è fondamentale continuare a fare bene in campionato - ha affermato il laterale tedesco in occasione dell'incontro coi tifosi a Oriocenter -. In Europa stiamo vivendo il nostro sogno, ma non dobbiamo dimenticarci del resto: la filosofia di Gasperini è giocare sempre per i tre punti". "Dobbiamo vivere una sfida alla volta in un periodo impegnativo, settimana prossima avremo la Roma a casa nostra - chiude Hans Hateboer, intervenuto all'appuntamento col compagno di squadra -. A San Siro in Champions ci saranno almeno 38 mila spettatori? Speriamo che nel frattempo aumentino diventando sempre di più, l'affetto del pubblico è decisivo per l'Atalanta". (ANSA).