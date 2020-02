Tra passione e record, il Rally Italia Talent corre in Veneto

ROMA, FEB 5 - Tra primati e feroce passione l'Aci Rally Italia Talent sbarca in Veneto. Con quasi 900 iscritti la 5^ selezione del Gran Fratello dei motori si correrà all'Adria International Raceway questo fine settimana. La 7^ edizione è così al giro di boa delle prove regionali superando, a iscrizioni ancora aperte, il record dei 10.000 partecipanti, tutti desiderosi di mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport, senza dimenticare l'Educazione alla Sicurezza Stradale. Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara. Slogan #rallypertutti che da questa edizione ha permesso anche ai diversamente abili con l'iniziativa Rally Italia Talent Ability di partecipare, gratuitamente, alle selezioni, alla semifinale ed alla finale con una Suzuki Swift, la stessa degli altri iscritti e con le stesse prove, adattata dalla Handytech in collaborazione con il Gruppo HAP così da garantire l'integrazione agonistica dei diversamente abili, grazie soprattutto all'impegno diretto di Suzuki, Automobile Club d'Italia e Aci Sport. Gli Esaminatori che valutano gli iscritti sono un dream team di grandi Campioni Rally; Basso, Dallavilla, Longhi, Pirollo, Scattolin, Travaglia. Continua la collaborazione con Suzuki Italia, guidata dal presidente Massimo Nalli: a disposizione degli iscritti le Suzuki Swift Sport, gommate Toyo. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia del presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale. Ancora aperte le iscrizioni online per le ultime 4 selezioni in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).