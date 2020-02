Calcio: caos Barca,Messi contro e Abidal verso licenziamento

ROMA, 05 FEB - Non e' bastato l'esonero di Valverde e la chiamata in panchina di Setien per rasserenare gli animi all'interno del Barcellona, che nonostante gli ottavi di Champions alle porte e il secondo posto nella Liga a tre punti dal Real sembra sull'orlo di una crisi di nervi. L'ultima sta per portare al licenziamento di Abidal, giocatore simbolo degli anni d'oro del Barca e ora ds: Lio Messi non ha gradito per nulla l'intervista dell'ex terzino francese nella quale rivelava che all'origine della cacciata di Valverde c'erano le lamentele dei giocatori dallo spogliatoio. "Ciascuno si deve assumere le responsabilita' delle proprie scelte e delle proprie aree, e non mi piace che si parli pubblicamente di quel che avviene nello spogliatoio", la dura replica del 10 argentino su Instagram. Risultato, oggi e' atteso il ritorno del presidente Bartomeu a Barcellona, e il licenziamento di Abidal. (ANSA).