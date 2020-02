Canottaggio: Europei 2024 assegnati a Sabaudia

ROMA, 04 FEB - A poco più di due mesi dallo svolgimento della prima prova di Coppa del Mondo, in programma dal 10 al 12 aprile, Sabaudia vede assegnarsi dal Consiglio dell'ente europeo dl canottaggio, anche gli Europei Assoluti del 2024. "E' un'altra conferma dell'ottimo lavoro che la Federazione sta facendo a livello internazionale - commenta il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale -. Sabaudia sta diventando sempre più un punto di riferimento per il canottaggio a livello mondiale tanto da aver proposto candidature a nuovi ed importanti avvenimenti remieri come, del resto, è avvenuto anche per Varese. Questa assegnazione è arrivata grazie alla lungimiranza del Sindaco Giada Gervasi che, affiancata dalla sua Amministrazione, ha realizzato un dossier credibile. Voglio ringraziarla, quindi, per essersi adoperata per la buona riuscita della candidatura a questo Europeo che, aggiunto all'Europeo Junior del 2022 già assegnato, risulta importante per avere continuità organizzativa di eventi internazionali su Sabaudia". Sabaudia ha avuto la meglio su altre due candidature, quelle dell'austriaca Linz, sede degli ultimi Mondiali (validi anche come qualificazioni per i Giochi di Tokyo 2020) e quella lituana di Trakai. (ANSA).