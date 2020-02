F1: Camilleri, 2020 critico, nostra ambizione vincere

TORINO, 4 FEB - "Quest'anno sarà piuttosto critico per la Formula 1. La nostra ambizione rimane come sempre quella di cercare di vincere e quindi continueremo a investire nelle nostre infrastrutture, risorse e tecnologie, mentre continuiamo a sviluppare la vettura 2020 man mano che la stagione procede". Lo ha detto l'ad di Ferrari, Louis Camilleri, durante la conference call sui conti 2019. "Le nuove norme tecniche che entreranno in vigore nel 2021 comporteranno lo sviluppo di un'auto molto diversa, che richiederà ulteriori risorse e spese già quest'anno", ha aggiunto. (ANSA).