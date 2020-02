F1: protesta anti-GP Miami prima del Superbowl

MIAMI (USA), 03 FEB - Protesta a Miami contro il progetto, portato avanti da Liberty Media, di un gran premio di F1 nella città della Florida. I manifestanti sono scesi in strada con cartelli e striscioni nei dintorni dell'Hard Rock Stadium, prima dell'inizio del Super Bowl fra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Scelta non casuale, visto che il gp passerebbe proprio nella zona dove c'è l'impianto in cui giocano i Miami Dolphins. "NO al Gran Premio di F1", "Non siete benvenuti", c'era scritto sui cartelloni portati da varie persone, tutte facenti parte del comitato anti-gran premio la cui attività ha fatto sì che la realizzazione della prova, inizialmente prevista per quest'anno, slittasse a data da destinarsi. Inutili i tentativi del sindaco di Miami, Carlos Gimenez, di spiegare ai residenti i benefici economici che un gran premio potrebbe portare, alla zona e all'intera città. Per domani sempre il sindaco ha fissato un incontro con una rappresentanza dei manifestanti per tornare a discutere della questione. (ANSA).