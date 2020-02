Olimpiadi 2032: incontro Bonaccini-Nardella a Firenze

FIRENZE, 03 FEB - Un incontro per parlare di possibili sinergie tra Firenze e l'Emilia Romagna: è quanto si è svolto questa mattina a Palazzo Vecchio tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, e il presidente della Regione, appena riconfermato, Stefano Bonaccini. I due, spiegano da Palazzo Vecchio, hanno parlato di vari argomenti e si sono soffermati in particolare sul progetto delle Olimpiadi. Nardella e Bonaccini sono al lavoro per la costituzione del comitato promotore e il 5 marzo incontreranno a Roma il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. (ANSA).