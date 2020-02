Golf: Phoenix Open tra 'hole in one' e spettacolo

ROMA, 02 FEB - La sfida per il titolo tra Tony Finau e Webb Simpson, il tributo a Kobe Bryant del PGA Tour. E ancora: un'altra giornata da tutto esaurito - nonostante il Super Bowl - tra emozioni in campo e sugli spalti. La volata finale del Waste Management Phoenix Open, best tournament 2018 e 2019 del massimo circuito americano, promette spettacolo. Lo statunitense Finau, con una prova bogey free chiusa in 62 (-9) colpi (7 birdie e un eagle) su un totale di 197 (-16), è volato dalla 12/a alla prima posizione. Tre anni dopo l'ultima volta, il 30enne di Salt Lake City (Utah), entrato nel field all'ultimo momento, insegue un successo da dedicare a Bryant. Sfida nella sfida con Simpson tra due dei protagonisti dell'ultima President's Cup. Simpson, 34enne della North Carolina, è 2/o (198, -15) a una sola lunghezza. E alle prodezze di Finau ha risposto con una hole in one alla buca 12 (par 3) che ha scatenato gli applausi del TPC Scottslade, che oggi sarà vestito a festa per omaggiare Bryant. L'iconica buca 16 (par 3) regalerà sorprese con la bandiera che sarà ricamata con l'8 da una parte e il 24 (i due numeri di Bryant) dall'altra. Tra Finau e Simpson a spuntarla potrebbero essere John Holmes e Hudson Swafford, entrambi terzi (199, -14) a due colpi dalla vetta. Poche possibilità per Jon Rahm, 11/o (203, -10). Lo spagnolo rischia di sprecare così la chance di salire per la prima volta in carriera sul trono mondiale. (ANSA).