Premier: Liverpool inarrestabile, 24/mo successo

ROMA, 01 FEB - Una marcia trionfale, inarrestabile: è quella del Liverpool che oggi ad Anfield battendo il Southampton ha colto il 24/o successo in Premier su 25 incontri. In uno degli anticipi di giornata del campionato inglese, la squadra di Jurgen Klopp ha seppellito sotto quattro reti i 'Saints' grazie ai gol di Oxlade-Chamberlain (47'), Henderson (60') e Salah, autore di una doppietta (72' e 90'). Grazie all'ennesimo successo, i Reds salgono a 73 punti in classifica, a +22 sul City secondo che giocherà domani in casa del Tottenham. Impressionante anche la differenza reti, con 60 gol fatti e appena 15 subiti. (ANSA).