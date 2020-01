Pallavolo: ecco gironi Tokyo 2020, Italia con la Polonia

ROMA, 31 GEN - La Fivb, federazione internazionale del volley, ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di pallavolo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le 12 squadre maschili e le 12 femminili sono state divise in due gironi, in base al ranking con il sistema 'a serpentina'. Il Giappone, paese ospitante, è testa di serie numero 1. Gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini, argento a Rio 2016, sono stati inseriti nella pool A, assieme a Giappone, Polonia, Canada, Iran e Venezuela. Nel girone B sono state inserite Brasile, Stati Uniti, Russia, Argentina, Francia e Tunisia. Nel torneo femminile le ragazze di Davide Mazzanti affronteranno nel girone B Cina, Stati Uniti, Russia, Argentina, Turchia. Nella pool A scenderanno in campo Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Kenya. Come da tradizione avanzeranno ai quarti di finale le prime quattro classificate di ogni raggruppamento, poi si andrà avanti con la formula dell'eliminazione diretta. (ANSA).