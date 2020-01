Milano-Cortina: Sala, commissario agenzia? Tema è sveltire

MILANO, 31 GEN - "Un commissario ai vertici dell'agenzia? Vedremo, il tema è trovare una formula che permetta di sveltire, non certo di andare su procedure speciali, non fare gare o a fare gare in modo particolare. Oggi è anche un po' prematuro, di questo oggi non si è parlato, la questione è sempre quella di fare le cose il più in fretta possibile nel rispetto delle leggi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della riunione al Pirellone con i rappresentanti degli altri enti coinvolti nell'organizzazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. "Quando si comincerà a vedere qualcosa che non siano preliminari? Da oggi in poi dovete iniziare a chiederlo all'ad Novari. Mi pare che lui con saggezza stia proponendo una struttura organizzativa leggera, con non molte persone. Oggi ci ha parlato delle linee generali, non ci sono stati discussioni particolari", ha aggiunto Sala. (ANSA).