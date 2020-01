Coronavirus: equitazione; annullato Masters di Hong Kong

ROMA, 30 GEN - A Hong Kong erano attesi i migliori cavalieri del mondo, pronti a contendersi un montepremi stellare, ma la paura per l'epidemia del coronavirus ha indotto gli organizzatori a rinviare il Longines Masters di equitazione. La seconda tappa della quarta stagione del circuito mondiale di salto a ostacoli era in programma dal 14 al 16 febbraio nell'impianto dell'Asia World- Expo. "Con oltre 35.000 persone attese da Hong Kong, dall'Asia e da tutto il mondo, la sicurezza del pubblico, degli atleti e di tutte le altre persone coinvolte nell'evento, nonché quella dei cavalli è una priorità assoluta - ha fatto sapere EEM, che organizza l'evento -. Considerando l'incertezza che circonda l'epidemia di coronavirus è senza esitazione che abbiamo deciso di non tenere l'evento". (ANSA).