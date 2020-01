Coronavirus: golf, cancellato il Blue Bay donne ad Hainan

ROMA, 30 GEN - Il Blue Bay LPGA, torneo del massimo circuito americano femminile di golf, è stato cancellato per l'epidemia di Coronavirus in Cina. Inizialmente in programma dal 5 all'8 marzo ad Hainan, è stato rimosso dal calendario LPGA Tour. Il bilancio delle vittime del Coronavirus in Cina continua a salire così come il numero dei nuovi contagi. E il caso ha avuto un forte impatto anche sul mondo dello sport. La Federcalcio cinese ha sospeso tutte le gare, ma in alcuni stadi s'è giocato senza pubblico. Conseguenze anche per la Coppa del mondo di sci e per le qualificazioni olimpiche del basket femminile. Annullati anche i mondiali di atletica indoor e la tappa di rally. Mentre il torneo di qualificazione olimpica di calcio femminile è stato spostato a Sidney così come quello riguardante la boxe, che si disputerà in Giordania. E ora i dubbi principali riguardano anche il Gran Premio di Formula 1, fissato per il 19 aprile a Shanghai. Oltre a quello di Formula E, in programma il 21 marzo sull'isola di Hainan. (ANSA).