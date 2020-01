Coppa Italia: 2-1 alla Fiorentina, Inter in semifinale

ROMA, 29 GEN - L'Inter si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia, in cui affronterà il Napoli, battendo la Fiorentina 2-1 nel match dei quarti giocato a San Siro. In gol nel finale del primo tempo Candreva, nella ripresa pareggio momentaneo di Caceres al 15' prima della rete decisiva di Barella al 22'. (ANSA).