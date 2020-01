Calcio: Lucio si ritira a 42 anni, tra eroi triplete Inter

ROMA, 29 GEN - A quasi 42 anni Lucio, ex difensore di Bayern Monaco, Leverkusen, San Paolo, Palmeiras e Inter e tra gli eroi del Triplete nerazzurro del 2010, dice addio al calcio giocato. Lo ha fatto sapere lo stesso difensore brasiliano a Globo Esporte: "Oggi è un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo". Campione del mondo con il Brasile nel 2002, Lucio ha giocato nelle ultime due stagioni con il Brasiliense. Nel suo palmares, tra l'altro, tre Bundesliga, un campionato italiano, una Champions e un Mondiale per club. In nazionale, oltre al Mondiale ha vinto due Confederations Cup. (ANSA).