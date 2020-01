Golf: PGA Tour da record, 3 miliardi in beneficenza

ROMA, 29 GEN - Tre miliardi di dollari devoluti in beneficenza dal 1938 a oggi. Questa la cifra record raccolta dal PGA Tour e destinata ai meno fortunati negli ultimi 82 anni. Per un primato che include 204 milioni ottenuti nel 2019 dal massimo circuito americano e da quelli minori che riguardano sempre l'organizzazione che cura i principali tour professionistici di golf negli Stati Uniti. "E' un traguardo storico - le dichiarazioni di Jay Monahan, commissario del PGA Tour - e importantissimo. Non vediamo l'ora di raggiungere obiettivi sempre più grandi, il mio ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito a rendere tutto questo realtà". Dopo aver superato quota 2 miliardi nel 2014, in meno di 6 anni il Tour ha raccolto 1 miliardo portando il ricavato a quota 3,05 miliardi. Per uno sport, il golf, all'insegna dello spettacolo e della beneficenza. (ANSA).