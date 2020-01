Bryant: Time dedica la copertina a Black Mamba

NEW YORK, 28 GEN - Il Time Magazine ha deciso di onorare la memoria di Kobe Bryant dedicandogli la copertina del prossimo numero. La rivista sarà in edicola il 31 gennaio. Un'anteprima apparsa sul profilo Twitter di Time mostra una foto in bianco e nero con Bryant di spalle. Indossa una maglietta con il numero 24, numero ritirato dopo il suo addio al basket professionale, e mentre si inchina verso il pubblico. Allo stesso tempo un riflettore lo illumina dall'alto. "Kobe Bryant - si legge nel testo - 1978-2020". (ANSA).