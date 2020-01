Milano-Cortina: Malagò "Legge olimpica sarà votata a breve"

"Ci sono tutti i segnali che la legge olimpica sarà votata a breve, e quindi si potrà cominciare con quello che è uno degli impegni che sono stati sottoscritti durante la candidatura". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, oggi a Belluno in occasione dell'assemblea di Confindustria. "A questo punto - ha detto - la nave ha l'equipaggio a bordo e ha cambusa, e sta partendo. Ovviamente si può magari non trovare sempre il mare piatto ma il presupposto è che è tutto pronto". Per Malagò si tratta del "maggior gioco di squadra del Paese degli ultimi anni. Anche guardando i sondaggi, un numero importante di italiani ha ritenuto che è stata la volta in cui più di tutte si sono messi da parte i personalismi e gli schieramenti politici. E questo - ha concluso - può essere anche una lezione per pensare al futuro visto anche quando detto oggi su occupazione, formazione, territorio". (ANSA).