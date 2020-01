E' ufficiale, Eriksen è un giocatore dell'Inter

MILANO, 28 GEN - È ufficiale: Christian Eriksen è un giocatore dell'Inter. Con una nota il club nerazzurro ha confermato l'arrivo del centrocampista danese. "L'eleganza di Milano incontra la tua classe": con questa frase e un servizio fotografico di Christian Eriksen ritratto al Teatro La Scala di Milano, l'Inter ha annunciato l'acquisto del giocatore danese dal Tottenham. Un annuncio in grande stile per il centrocampista che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e arriva a titolo definitivo dagli Spurs. L'Inter, nella nota dell'ufficialità, ricorda anche i numeri del giocatore in Premier: "Prende parte attiva a 113 reti. Dal giorno del suo debutto nel campionato inglese ha collezionato 62 assist (nessuno come lui), 571 occasioni create (più di Ozil e Hazard), 23 gol da fuori area e 8 su calcio piazzato (anche in questi due casi un primato). Numeri entusiasmanti". (ANSA).