Giudice: 2 giornate e Lautaro, salterà derby

ROMA, 28 GEN - Due giornate di squalifica e 15mila euro di ammenda per l'attaccante dell'Inter Javier lautaro Martinez: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea. Martinez è stato sanzionato per le proteste nel finale della gara con il Cagliari, soprattutto dopo la seconda ammonizione "per avere assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo". Fermato per due giornate anche il terzo portiere nerazzurro Tommaso Berni "per avere, al termine della gara con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio". Ammenda di 20mila euro all'Inter "per avere suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara"; e, inoltre, "per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore di altra Società". (ANSA).