Basket: Milano firma Crawford, giocherà solo in Eurolega

MILANO, 27 GEN - Colpo dell'Olimpia Milano che si assicura fino al termine della stagione le prestazioni di Andrew Crawford, come annunciato sul sito del club. L'ala americana, 29 anni e 196 centimetri di altezza, lo scorso anno ha vinto con Cremona il premio di mvp sia della Final Eight di Coppa Italia che della regular season. Crawford arriva dai turchi del Gaziantep e potrà essere utilizzato solo in Eurolega, visto che l'Ax ha già usufruito di tutti i sei visti per i giocatori extra-comunitari a disposizione per la stagione. "Sono estremamente entusiasta dell'opportunità di giocare a Milano - dice Crawford -. E' una squadra con grande storia, reputazione e tanto seguito in una delle delle migliori città del mondo. Il mio intento è venire, lavorare duro e dare tutto quello che ho per aiutare la squadra". "Avviandoci verso la fase decisiva di Eurolega abbiamo deciso di aggiungere alla nostra rotazione un giocatore che si sposa perfettamente con le caratteristiche che vogliamo promuovere nella continua ricerca di un miglioramento - spiega il general manager Christos Stavropoulos -. Crawford non potrà essere impiegato nel campionato italiano, ma contiamo che ci aiuti a raggiungere l'obiettivo dei playoff". (ANSA).