Tokyo 2020:Technogym fornitore ufficiale,è sua 8/a Olimpiade

ROMA, 27 GEN - I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno scelto Technogym come fornitore ufficiale ed esclusivo di attrezzature e tecnologie digitali per la preparazione degli atleti. Per Technogym, internazionalmente riconosciuta come marchio di riferimento del fitness, dello sport e della riabilitazione, è l'ottava Olimpiade dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Pyeongchang 2018. "Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti per l'ottava volta come fornitori ufficiali delle Olimpiadi - il commento di Nerio Alessandri, presidente e fondatore dell'azienda italiana -. Technogym lavora ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovative per supportare gli atleti di tutto il mondo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Questo importante traguardo rappresenta una vittoria non solo per Technogym ma per tutto il sistema Made-in-Italy". A Tokyo, Technogym allestirà 30 centri di preparazione atletica,tra cui i principali il villaggio Olimpico e Paralimpico. Nel complesso fornirà circa 1.200 attrezzi, a disposizione dei circa 15.000 atleti tra olimpici e paralimpici Le strutture a disposizione degli atleti di Tokyo saranno integrati dal sistema Mywellnesscloud, una piattaforma digitale Technogym per la gestione dell'allenamento che offre una connessione web al profilo personale di allenamento, con collegamento sia sugli attrezzi sia sui propri dispositivi mobile. (ANSA).