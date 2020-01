Bryant: Woods; "Campione, lo ricorderò per sempre"

ROMA, 27 GEN - "Sono scioccato e triste, è uno dei giorni più tragici della mia vita". Così Tiger Woods reagisce alla notizia della tragica morte di Kobe Bryant, rivelatagli dal caddie Joe LaCava solo durante l'ultima buca (la 18) del quarto round del Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour vinto dall'australiano Marc Leishman. "Fallo per Mamba". Questa la richiesta del pubblico californiano a "Big Cat" durante le ultime battute della rassegna. "Davvero non riuscivo a capire - ha spiegato Woods - il perché di quegli appelli. Ricorderò per sempre Kobe, aveva il fuoco dentro e il desiderio di spingere in ogni occasione i compagni al successo. Ha dimostrato di essere un campione in tutte le circostanze della vita, anche dopo quel grave infortunio al tendine d'Achille. Era un esempio e sarà sempre nel mio cuore". (ANSA).