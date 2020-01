Golf: ranking; McIlroy spreca chance, Koepka resta leader

ROMA, 27 GEN - La Top 10 del golf mondiale resta invariata. In California Rory McIlroy al Farmers Insurance Open chiude 3/o e spreca la chance di ritornare sul trono mondiale cinque anni dopo l'ultima volta. Il re del green è sempre Brooks Koepka, in testa alla classifica con 9.6836 punti. McIlroy accorcia ma resta al secondo posto (9.3187) davanti a Jon Rahm, terzo con 8.5781 punti. Sempre sesto Tiger Woods (6.3003) che tallona Dustin Johnson (quinto con 6.6423). Il trionfo a La Jolla (San Diego) fa volare Marc Leishman. L'australiano, prima 28/o, è ora 20/o (4.2402). Ancora un passo indietro per Francesco Molinari. Dopo la seconda eliminazione al taglio consecutiva del 2020 l'azzurro è scivolato dalla 21/a alla 23/a posizione (4.0442). (ANSA).