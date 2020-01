Golf: al Farmers vince Leishman, "successo per Australia"

ROMA, 27 GEN - Marc Leishman festeggia l'Australia Day con il trionfo nel Farmers Insurance Open. A La Jolla (San Diego) quinta vittoria in carriera sul PGA Tour per il 36enne di Warrnambool che passa dalla 28esima alla 20esima posizione nel ranking mondiale e avvicina il pass per i Giochi di Tokyo. "E' un successo che dedico all'Australia", la gioia di Leishman. "La speranza - ha aggiunto - è che presto tutto il paese possa cominciare a ritrovare un po' di serenità". In California Leishman con uno score totale di 273 (-15) colpi ha battuto al fotofinish lo spagnolo Jon Rahm (leader dopo la 3/a manche), 2/o con 274 (-14). Terzo posto (276, -12) ex aequo per l'americano Brandt Snedeker e Rory McIlroy. Il nordirlandese è costretto così a rinviare l'appuntamento con il trono mondiale. Il leader del world ranking resta Brooks Koepka. Sul percorso del Torrey Pines GC, dove in carriera ha vinto otto volte, Top 10 per Tiger Woods. L'americano chiude 9/o (279, -9) grazie a un finale in crescendo sconvolto dalla notizia della tragica morte di Kobe Bryant rivelatagli durante l'ultima buca giocata dal caddie Joe LaCava. (ANSA).